Украинская разведка сообщила об угрозе высадки морского десанта РФ на Азовском побережье

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

«Растет уровень угрозы применения сил и средств ЧФ РФ для высадки морского десанта на Азовском побережье под видом действий подразделения 1-го АК», - заявил он.

По словам Скибицкого, на этом фоне возрастает уровень опасности на Донецком и Мариупольском направлениях.

Он также сообщил, что продолжается создание так называемой Азовской флотилии. «В ее состав войдут катера и другие плавсредства, которые будут базироваться в населенных пунктах Седово, Азовск и Безымянное. Для формирования указанной флотилии у местного населения отобрано 7 баркасов и катеров», - сказал Скибицкий.

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Кроме того, по словам Скибицкого, продолжается совершенствование инженерного и логистического обеспечения российских оккупационных войск.

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«Инженерными подразделениями 4-й бригады, 9-го и 11-го полков активизировано проведение фортификационных работ как на переднем крае, так и в глубине обороны. Создаются дополнительные опорные пункты, устанавливаются минные поля. К проведению инженерных работ привлекается гражданская инженерная техника и арсенал», - сообщил он.

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Скибицкий также отметил, что в связи с дефицитом строительных и специальных материалов боевики разбирают заброшенные частные дома, строения предприятий и другие сооружения.