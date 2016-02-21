В Волновахе полиция задержала сирийца с гранатой

В Волновахе сотрудники полиции задержали гражданина Сирии с гранатой и 21 патроном, сообщает Новое время.

В начале февраля сотрудники полиции Волновахи получили информацию о том, что местный житель по имени Иван хранит у себя дома боеприпасы.

"Иваном" оказался гражданин Сирии, который уже более 15 лет проживает в Украине и занимается продажей овощей на рынке", - говорится в сообщении.

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Правоохранители провели обыск в квартире задержанного, во время которого обнаружили в салоне автомобиля Мерседес боевую гранату РГД-5 и 21 патрон калибра 5,45 мм.

Мужчина объяснил правоохранителям, что нашел боеприпасы недалеко от своей дачи.

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Задержаному грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины - (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).