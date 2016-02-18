В Славянске задержали заместителя Гиркина (фото)

Об этом сообщили в Славянском отделении полиции ГУНП в Донецкой области.

Отмечается, что местный житель 1952 года рождения с позывным "Дед" принимал активное участие в незаконных вооруженных формированиях.

Установлено, что в апреле 2014 года фигурант, находясь возле захваченного здания Славянского отделения милиции, был завербован боевиком с позывным "Щит". Мужчине было предложено занять должность заместителя Гиркина (Стрелкова) по административно-хозяйственной части города Славянска.

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После освобождения города от бандформирований мужчина на несколько дней остался в Славянске для того, чтобы спрятать оружие свое и своих подчиненных. Потом он уехал в РФ.

Только "Дед" вернулся домой, он сразу же был задержан правоохранителями. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы.

Боевик "Дед" - владелец тайника, который был обнаружен в ноябре прошлого года.