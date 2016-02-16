Огонь из САУ и минометов: боевики существенно увеличили количество обстрелов по позициям сил АТО

Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

По опорным пунктам сил АТО в Зайцево противник, кроме минометов калибра 120 мм, открывал огонь из самоходной артиллерийской установки.

Под минометные обстрелы противника попали также позиции Вооруженных Сил Украины в районе Коминтерново, Гнутового, Широкино, Красногоровки, Марьинки и Майорска.

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"Недалеко от Николаевки и Новотроицкого произошли боевые столкновения с ДРГ бандформирований", - говорится в сообщении штаба.

Кроме того, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны опорные пункты украинских военных возле Гранитного, Новгородского, Опытного, Песков, Авдеевки и шахты Бутовка.

На Луганском направлении враг вел огонь по украинским позициям в Трехизбенке и Сокольниках.

"В целом за минувшие сутки пророссийские боевики 79 раз открывали огонь по опорным пунктам АТО сил", - подытожили в пресс-центре АТО.