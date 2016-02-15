За сутки в зоне АТО потерь среди украинских военных нет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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«За минувшие сутки оккупанты 71 раз нарушили режим тишины, открывая огонь по силам Антитеррористической операции, в том числе из тяжелого вооружения. В общей сложности за вчерашние сутки оккупанты выпустили по нашим позициям свыше 160 мин разного калибра. Но, несмотря на это, в результате боевых действий ни один украинский воин не был ранен и не погиб», - сказал Лысенко.

Также он проинформировал, что на Луганском направлении 14 февраля было тихо. На Донецком направлении боевики продолжали придерживаться тактики прицельных обстрелов в направлении украинских позиций и эпизодически использовали минометы. «Наиболее напряженная обстановка сохраняется в Зайцево, Майорске, Песках и Красногоровке», - сказал Лысенко.

Контролируемые Россией боевики возле указанных населенных пунктов открывают огонь как днем, так и ночью. «В целом спокойных участков на линии соприкосновения на Донецком направлении нет», - заявил Лысенко.

На Мариупольском направлении боевики нарушали режим тишины в Марьинке, Талаковке и прилегающих территориях.

«В Гнутово вчера произошло боевое столкновение сил Антитеррористической операции с оккупантами. Отдельные провокации незаконных вооруженных формирований произошли и на других участках фронта. В частности, в Новотроицком и Широкино», - сказал Лысенко.