Украина может временно закрыть пункты въезда-выезда в Донецкой области - Жебривский

Украинские власти в случае продолжения боевиками группировки «ДНР» обстрелов может временно закрыть контрольные пункты въезда-выезда вблизи Майорска и Марьинки.

Об этом 30 января заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Два дня назад террористы из временно оккупированной территории обстреляли контрольные пункты въезда-выезда в районе Майорска и Марьинки. 30 января обстановку вокруг населенных пунктов проинспектировал лично. Есть опасения повторения ситуации а-ля Волноваха, когда был расстрелян автобус с людьми», - заявил он, сообщает Радио Свобода.

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По словам Жебривского, по состоянию на 30 января необходимости закрывать пункты нет.

Украинские военные утверждают, что 28 января в 21:10 боевики из БМП и автоматического станкового гранатомета обстреляли контрольный пункт въезда-выезда «Марьинка» Государственной пограничной службы Украины. Об этом в утренней сводке 29 января поинформировал пресс-центр штаба АТО.