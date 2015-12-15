На линии разграничения открыли новый пункт пропуска "Марьинка"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины.

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Сообщается, что с целью более рационального и эффективного использования сил и средств и увеличения пропускной способности на направлении "Курахово-Донецк" открыли новый контрольный пункт въезда/выезда "Марьинка".

Здесь пограничники смогут осуществить пропуск до 6 тысяч человек и 1500 транспортных средств. Также его функционирование даст возможность значительно уменьшить пассажиропоток и очереди в двух других контрольных пунктах "Зайцево" и "Новотроицкое", расположенные в Донецкой области.

Пункт пропуска расположен на расстоянии около 2 км от линии разграничения. Проверка и пропуск будут проводиться с 7:00 до 17:00.

В Госпогранслужбе отметили, что в течение последних недель ситуация в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в зоне АТО остается весьма динамичной. В частности, наблюдается значительное увеличение пассажиро-транспортного потока.