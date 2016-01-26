В "ДНР" ответили на требование Порошенко отменить результаты "выборов" на Донбассе
Главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил, что "выборы" 2 ноября 2014 года никто в "республике" отменять не будет.
Он объяснил это тем, что они были "проведены в полном соответствии с демократическими стандартами и имеют абсолютно легитимный статус", передает РИА Новости.
"В основе этих выборов лежит референдум 11 мая 2014 года, который полностью отразил волю народа, поэтому никто отменять результаты "выборов" 2 ноября не будет", - прокомментировал Захарченко заявление президента Украины Петра Порошенко об необходимости отменить результаты "волеизъявления".
При этом он в очередной раз обвинил официальный Киев в попытках сорвать Минские соглашения.
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"Порошенко старается сделать все для того, чтобы сорвать Минские соглашения, при этом сделать вид, что их выполняет. В комплексе мер четко прописано, что и когда должно быть сделано. Ничего об отмене результатов выборов там нет", - заключил главарь "ДНР".
Напомним, ранее Захарченко заявил, что, согласно Минским соглашениям, на Донбассе должны пройти выборы, но без участия украинских партий.