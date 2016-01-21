В районе Троицкого, Песков и Опытного боевики обстреляли военных из крупнокалиберных пулеметов - штаб
В штабе обращают внимание, что большинство случаев применения оружия по опорным пунктам украинских Вооруженных сил зафиксировано на Донецком направлении.
Контролируемые Россией боевики сегодня 16 раз обстреляли украинских военных на Донбассе.
Как сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook, в зоне проведения АТО боевики незаконных вооруженных формирований продолжают нарушать условия перемирия и провоцировать украинских бойцов на ответный огонь.
В частности, в штабе обращают внимание, что большинство случаев применения оружия по опорным пунктам украинских Вооруженных сил зафиксировано на Донецком направлении. Боевики вели прицельный огонь по украинским позициям вблизи Новоселовки и Новгородского из стрелкового оружия, автоматических гранатометов и БМП.
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"В районе Троицкого, Песков и Опытного по нашим опорным пунктам российские наемники применяли крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Недалеко от Марьинки «работал» вражеский снайпер. В целом с начала суток боевики 16 раз обстреливали позиции наших войск", - отмечается в сообщении.
Как сообщал УНИАН, на протяжении минувших суток боевики около 30 раз обстреляли силы АТО, ранения получили 6 украинских военных.