В районе Троицкого, Песков и Опытного боевики обстреляли военных из крупнокалиберных пулеметов - штаб

Контролируемые Россией боевики сегодня 16 раз обстреляли украинских военных на Донбассе.

Как сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook, в зоне проведения АТО боевики незаконных вооруженных формирований продолжают нарушать условия перемирия и провоцировать украинских бойцов на ответный огонь.

В частности, в штабе обращают внимание, что большинство случаев применения оружия по опорным пунктам украинских Вооруженных сил зафиксировано на Донецком направлении. Боевики вели прицельный огонь по украинским позициям вблизи Новоселовки и Новгородского из стрелкового оружия, автоматических гранатометов и БМП.

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"В районе Троицкого, Песков и Опытного по нашим опорным пунктам российские наемники применяли крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Недалеко от Марьинки «работал» вражеский снайпер. В целом с начала суток боевики 16 раз обстреливали позиции наших войск", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на протяжении минувших суток боевики около 30 раз обстреляли силы АТО, ранения получили 6 украинских военных.