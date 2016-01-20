За сутки в зоне АТО ранен один украинский военнослужащий
13:23, 20 января 2016Война
259
За минувшие сутки в зоне проведения АТО погибших среди украинских военных нет, один боец получил ранение.
В результате боевых действий погибших нет / Фото УНИАН
Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
Читайте такжеРайон Донецкого аэропорта остается эпицентром огневой активности боевиков - штаб
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших нет, один человек получил ранения во время обстрела в Марьинке", - сказал Андрей Лысенко.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО потерь среди украинских военных не было.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter