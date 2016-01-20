За сутки в зоне АТО ранен один украинский военнослужащий

Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших нет, один человек получил ранения во время обстрела в Марьинке", - сказал Андрей Лысенко.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО потерь среди украинских военных не было.