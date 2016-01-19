За сутки в зоне АТО потерь среди украинских военных не было

Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен", - сообщил Мотузяник.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки террористы 47 раз обстреляли опорные пункты сил антитеррористической операции.

Напомним, за предыдущие сутки в зоне АТО трое украинских военных получили ранения, погибших не было.