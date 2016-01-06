Боевики пытаются оставить Авдеевку без газа - пресс-центр АТО

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"Пресс-центр штаба АТО сообщает, что от сотрудников Краматорского линейно-производственного управления магистральных газопроводов Управления магистральных газопроводов "Харьковгазтранс" поступила информация том, что представители газовой компании "Донецкгаз", находящейся на временно оккупированной территории Донбасса, совместно с боевиками пророссийских НВФ так называемой "ДНР" 31 декабря 2015 года пытались перекрыть газовую систему, которая поставляет голубое топливо в город Авдеевка", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что по неизвестным причинам преступные планы террористов в жизнь воплощены не были. Однако, по информации штаба АТО, "захватчики собираются оставить жителей города без газа сразу после новогодних и рождественских праздников".

В сообщении отмечается, что приостановление подачи газа в Авдеевку может не только причинить немало вреда местному населению, но и лишить основного энергоресурса Авдеевский коксохимический завод, что в дальнейшем может стать причиной закрытия этого мощного промышленного производства".

"Лидеры самопровозглашенных "республик" не только систематически уничтожают инфраструктуру региона и не идут на встречу украинской власти по ее восстановлению, но и пытаются саботировать работу существующих стратегических объектов энерго- и жизнеобеспечения мирных жителей и промышленности", - отметили в штабе АТО и добавили, что "выполняя преступные указания своих хозяев из Москвы, лидеры организованных преступных группировок "ДНР" и "ЛНР" уже давно поставили на карту собственных амбиций благосостояние и безопасность простых украинцев, которые и без того вынуждены ежедневно прятаться от вражеских пуль и снарядов боевиков вдоль всей линии разграничения".