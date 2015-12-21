В ходе спецоперации СБУ в Авдеевке задержаны 100 человек, среди них нашли 3 диверсантов

Об этом рассказал в эфире телеканала "112. Украина" советник главы СБУ Юрий Тандит.

"В Авдеевке Донецкой области вблизи линии соприкосновения представителями МВД, Минобороны, а также сотрудниками СБУ были проведены профилактические, противодиверсионные и антидиверсионные действия. Были отработаны места возможного нахождения боевиков и членов незаконных военных формирований. В результате мероприятия было задержано около 100 человек, среди них 3 лица подозреваются в незаконной деятельности в составе диверсионно-разведывательных групп. Также один человек подозревается в причастности к деятельности иностранной спецслужбы", - сказал он.

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По его словам, подобные спецоперации будут проходить "в тех местах, где это необходимо".

"Мы делаем все, чтобы профилактические действия имели результат", - добавил он.

Тандит отметил, что у задержанных в результате операции было изъято незаконное оружие, с ними проведены собеседования и "определенные меры".

"Большинство этих людей отпущены после этих мероприятий. Задержаны несколько человек, о которых я уже сказал. Конечно, относительно их задержания будет открыто уголовное производство", - пояснил он.