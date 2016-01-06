Миссия ОБСЕ заметила увеличение вооруженных людей в Дебальцево

Об этом говорится в отчете за 5 января, опубликованном сегодня.

"В контролируемом "ДНР" в городе Дебальцево (57 км северо-восточнее Донецка) Специальная мониторинговая миссия наблюдала спокойную ситуацию, но увеличение присутствия вооруженных мужчин", - говорится в сообщении.

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Представители ОБСЕ провели беседы с жителями в количестве от 10 до 15 человек. Эти люди стояли в очереди возле офиса. Собеседники сообщили, что они стоят в очереди для получения гуманитарной помощи.

Отдельно наблюдатели сообщили, что в нарушение связанных с отводом тяжелого вооружения линий, они зафиксировали рядом с Дебальцево военную машину, которая на буксире тянула неопределенную 122-мм артиллерийскую установку.