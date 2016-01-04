Миссия ОБСЕ зафиксировала 10 вооруженных боевиков "ДНР" в Коминтерново
Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала 10 вооруженных боевиков «ДНР» в поселке Коминтерново, что на Мариупольском направлении.
Об этом говорится в отчете миссии за период новогодних праздников.
«3 января Специальная мониторинговая миссия посетила Коминтерново (23 км северо-восточнее Мариуполя) и наблюдала примерно 10 вооруженных членов «ДНР», - говорится в отчете.
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Отмечается, что несколько местных жителей (мужчин и женщин - людей старшего и пожилого возраста) приблизились к наблюдателям ОБСЕ и сообщили об обстреле поселка 31 декабря 2015 года.
В связи с этим, представители мониторинговой миссии заметили три воронки и, проанализировав их, пришли к выводу, что обстрел велся из 82-мм минометов.
Возле дома, который находился неподалеку наблюдатели заметили повреждения ворот, изгороди и дерева. По оценке наблюдателей, повреждения были причинены осколками и непрямым огнем, а рубцы на дереве появились недавно.
Один местный житель показал наблюдателям хвостовую часть 82-мм мины, которая по его утверждениям, была извлечена из одной из воронок.
Также наблюдатели ОБСЕ заявили, что два боевика «ДНР» появились и помешали миссии посетить район, расположенный восточнее поселка.