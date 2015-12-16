Геращенко: В Минске не принимали ни одного документа об амнистии боевиков

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"По амнистии. Ответственно заявляю, что ни 15.12, во время встречи подгрупп в Минске, ни во время предыдущих дискуссий на политической, ни на нашей гуманитарной ни одного проекта закона не обсуждалось и тем более не принималось", - говорится в ее сообщении.

Кроме того, Геращенко подчеркнула, что закон об амнистии будут принимать не минские группы, а парламент.

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"При этом Украина четко стоит на следующих позициях: должен быть выполнен пункт Минских соглашений об освобождении заложников, которых на сегодня 139 у боевиков!" - отметила представитель Украины в подгруппе Трехсторонней контактной группы.

Также Геращенко заявила, что амнистия должна приниматься только после окончательного прекращения огня, а не когда конфликт еще продолжается.

"Должно быть четкое разделение преступлений и лиц, на тех, кто не попадает ни под одну амнистию: а это причастные к убийствам, пыткам и другим преступлениям против человечности", - подытожила она.