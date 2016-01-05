Миссия ОБСЕ заметила в Коминтерново 15 боевиков "ДНР"

Как говорится в отчете миссии от 4 января, опубликованном сегодня, представители ОБСЕ продолжали наблюдать за ситуацией с безопасностью в Коминтерново, расположенном в 23 км северо-восточнее Мариуполя.

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Наблюдатели отмечают, что взрывные устройства, которые ранее были установлены со стороны юго-западного въезда в поселок, недалеко от блокпоста украинских Вооруженных сил, были удалены. Это дало возможность для приближения к поселку с запада.

"В Коминтерново Специальная мониторинговая миссия наблюдала спокойную ситуацию и обратила внимание на присутствие примерно 15 вооруженных членов "ДНР" и нескольких оснащенных вооружением транспортных средств (БМП-2 и БТР)", - говорится в отчете.

В то же время представители ОБСЕ заявляют, что не смогли попасть в Коминтерново с восточной стороны поселка, потому что "вооруженные члены "ДНР" отказали СММ в доступе к нему на блокпосту неподалеку от контролируемого "ДНР" поселка Заиченко (26 км северо-восточнее Мариуполя)".

Также инструкторы ОБСЕ посетили село Водяное (19 км северо-западнее Мариуполя, 4 км юго-восточнее Коминтерново), где не увидели никаких вооруженных или гражданских лиц. Вместе с тем наблюдатели заметили Государственный Флаг Украины на маленьком жилом доме.

Во время пребывания в районе Коминтерново миссия ОБСЕ не зафиксировала нарушений режима прекращения огня.

Как сообщал УНИАН, пророссийские террористы в конце декабря прошлого года захватили Коминтерново.

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что таким образом боевики пытались спровоцировать силы АТО пойти в наступление и нарушить Минские соглашения о прекращении огня.