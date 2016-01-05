Ситуация в зоне АТО: за сутки боевики 20 раз обстреляли позиции украинских военных

За прошедшие сутки пророссийские незаконные вооруженные формирования 20 раз открывали огонь в сторону украинских позиций, что почти вдвое больше, чем предыдущего дня.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

В частности, после 18.00 вчерашнего дня до полуночи наиболее активными боевики были в районе Донецкого аэропорта. «Они 7 раз вели хаотичный огонь из крупнокалиберных пулеметов по Пескам, один раз из стрелкового оружия – по Опитному», - говорится в сообщении.

На Горловско-Светлодарськой дуге из крупнокалиберных пулеметов оккупанты неприцельно били в сторону Луганского, дважды из стрелкового оружия и гранатометов – по Зайцевому, отмечают в штабе АТО.

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«На том же участке фронта после полуночи боевики неудачно пытались спровоцировать украинских воинов на нарушение режима «полной тишины», использовав станковый противотанковый гранатомет у Зайцевого, стрелковое оружие – у Новгородского, вражеский крупнокалиберный пулемет хаотично бил в направлении нашего опорного пункта несколько километров южнее Троицкого», - резюмируют в пресс-центре АТО.