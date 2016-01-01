В Коминтерново находятся переодетые в гражданское боевики - Мотузяник

Об этом сообщил на брифинге представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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"По Коминтерново ситуация пока что не изменилась - там находятся боевики, переодетые в гражданскую форму. Мы на страже и ждем каких-либо провокаций с их стороны", - отметил он.

Как сообщалось, ранее наблюдатели ОБСЕ предоставили информацию о наличии в районах Коминтерново, Калиновки, Перевальска и Новоамвросиевкого запрещенного Минскими договоренностями вооружения – минометов, танков, САУ и 220-мм РСЗО "Ураган".