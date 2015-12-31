Местные жители рассказали подробности взрывов в оккупированном Коминтерново

Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает 112 Украина.

По словам жителей Коминтерново, первый взрыв прозвучал около 11 часов дня, тогда снаряд упал на улицу Кирова. После этого люди стали прятаться в подвалы и несколько часов просидели там. В общей сложности они услышали около 15 разрывов. 4 дома пострадали, в два из которых были прямые попадания.

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"По предварительной информации, которую сообщили местные жители, обстрел проводился из минометов. Также удалось узнать, что в поселке сейчас присутствуют представители так называемой "ДНР". О наличии техники у них неизвестно, но люди в одежде с шевронами "ДНР" там находятся. Сейчас обстрелы прекратились, люди вышли из подвалов и надеются, что все-таки новогоднюю ночь проведут не под обстрелами", - сообщила корреспондент.

В свою очередь пресс-офицер АТО Антон Миронович сообщил, что ситуацию в населенном пункте выясняет разведка.

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"Сейчас под вечер продолжает поступать информация, что боевики могли обстрелять населенный пункт Коминтерново и в основном речь идет о 82-мм минометах. Конкретно мы не можем сказать сейчас, что там происходит. Разведка сейчас активно включилась в выяснение ситуации, но могу сказать, что о подобных провокациях предупреждали заранее. Кроме того, отдельные главари высшего ранга самопровозглашенных "республик" сделали такие заявления, что минские договоренности завершились, можно продолжать. Несмотря на то, что в рамках "нормандской четверки" были опять же договоренности о том, чтобы прекратить огонь. Но они пренебрегают", - заявил Миронович.

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В штабе пообещали обнародовать подробную информацию о ситуации в Коминтерново через некоторое время.

Как сообщал УНИАН, ранее миссия ОБСЕ зафиксировала несколько взрывов в районе Коминтерново.