В ОБСЕ заявили, что передвижения наблюдателей вокруг Коминтерново ограничивают обе стороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

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«Во время событий в Коминтерново за последнюю неделю свобода передвижения наблюдателей Специальной мониторинговой миссии была ограничена с обеих сторон конфликта. Несмотря на четко обещанные гарантии свободы передвижения наблюдателей, и это включает четко выраженные гарантии со стороны «ЛНР» и «ДНР», свобода передвижения наших наблюдателей ограничивалась в течение всего года во многих случаях. Это является неприемлемым, и такая ситуация должна быть прекращена. Мы является гражданской невооруженным миссией», - заявил Хуг.

По его словам, миссия сможет выполнять свою работу только при условии, когда стороны заявят о гарантии свободы передвижения, но и когда на самом деле будут выполнять обещания на практическом уровне.