В ОБСЕ заявили, что передвижения наблюдателей вокруг Коминтерново ограничивают обе стороны
Свободу передвижения наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ вокруг Коминтерново, расположенного близ Мариуполя, ограничивают обе стороны военного конфликта.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.
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«Во время событий в Коминтерново за последнюю неделю свобода передвижения наблюдателей Специальной мониторинговой миссии была ограничена с обеих сторон конфликта. Несмотря на четко обещанные гарантии свободы передвижения наблюдателей, и это включает четко выраженные гарантии со стороны «ЛНР» и «ДНР», свобода передвижения наших наблюдателей ограничивалась в течение всего года во многих случаях. Это является неприемлемым, и такая ситуация должна быть прекращена. Мы является гражданской невооруженным миссией», - заявил Хуг.
По его словам, миссия сможет выполнять свою работу только при условии, когда стороны заявят о гарантии свободы передвижения, но и когда на самом деле будут выполнять обещания на практическом уровне.