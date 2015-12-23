Сбитый боевиками Ил-76 под Луганском: суд начал рассмотрение по существу дела

Такое решение было принято на заседании 23 декабря, передает "Радио Свобода".

По решению суда, сначала планируют допросить потерпевших, затем свидетелей стороны обвинения и защиты. Последним будет допрошен обвиняемый, генерал-майор Вооруженных сил Украины Виктор Назаров.

Представители интересов потерпевших семей в суде отмечают, что в ходе судебного рассмотрения дела будут допрошены более полусотни потерпевших. В то же время сами потерпевшие подтверждают, что большинство из них подали в суд исковые заявления на возмещение морального ущерба.

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Напомним, 14 июня 2014 года около 1.10 во время захода на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из российского зенитного ракетного комплекса боевики сбили военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76. На борту самолета, кроме 9 членов экипажа, находились 40 военнослужащих. Все они погибли. Прокуратура открыла уголовное производство по статье "теракт".