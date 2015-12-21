За сутки в зоне АТО ранены двое украинских военных

Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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«За минувшие сутки в результате активных боевых действий, погибших нет, однако двое ребят были ранены», - отметил Андрей Лысенко.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО ни один украинский военный не погиб и не был ранен.