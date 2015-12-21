За сутки в зоне АТО ранены двое украинских военных
12:52, 21 декабря 2015Война
183 0
За минувшие сутки в зоне АТО ранения получили двое украинских военных.
Погибших среди украинских военных нет / Фото УНИАН
Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
Читайте такжеВозле Троицкого силы АТО отбили наступление боевиков
«За минувшие сутки в результате активных боевых действий, погибших нет, однако двое ребят были ранены», - отметил Андрей Лысенко.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО ни один украинский военный не погиб и не был ранен.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter