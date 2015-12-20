Террористы тайно размещают на Славянском направлении "отведенное" вооружение – разведка

Об этом информирует Главное управление разведки Министерства обороны Украины в сводке о ситуации в зоне АТО состоянию на 20 декабря.

Также, по данными разведки, основные усилия противника были сосредоточены на: усилении передовых подразделений снайперами, противотанковыми расчетами и средствами ПВО на Славянском, Донецком и Мариупольском направлениях; перегруппировке подразделений на Донецком, Волновахском и Мариупольском направлениях; поддержании группировки российских оккупационных войск в готовности к немедленному задействованию; доукомплектовании соединений и частей, наращивании логистического и медицинского обеспечения; ведении разведки сил АТО на Новоайдарском и Славянском направлениях; повышении боеспособности соединений и частей.

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Отмечается, что представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ предоставлена информация о наличии в районах городов Луганск и Донецк запрещенного Минскими договоренностями вооружения – танков, 122-мм РСЗО “Град” и минометов.