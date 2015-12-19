Ситуация в зоне АТО: с начала суток боевики 35 раз обстреляли украинских военных

С начала суток боевики незаконных вооруженных формирований в зоне проведения антитеррористической операции осуществили 35 вооруженных провокаций против украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

«Под прицельные обстрелы вражеских снайперов попали позиции подразделений сил АТО в районе Новгородского и Луганского на Горловско-Светлодарской дуге», - отмечается в сообщении.

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Также в Луганской области боевики из стрелкового оружия прицельно били по Нижнетеплому. На этом же участке линии разграничения сторон захватчики применяли запрещенные Минскими договоренностями миномет калибра 120 мм, а по населенному пункту Донецкий – 82-мм миномет.

В штабе подчеркнули, что «наиболее активно боевики пытаются спровоцировать украинских воинов на открытие огня в ответ неподалеку временно оккупированного Донецка. Около 20 раз пророссийские гибридные бандформирования из стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали Пески, Опытное и Авдеевку».

Кроме того, продолжаются провокации с применением неприцельного огня вблизи Горловки. «В частности, из автоматических станковых гранатометов кремлевские наемники дважды били по Зайцевому, крупнокалиберных пулеметов – по Троицкому, стрелкового оружия – по Новгородскому», - отметили в штабе.

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Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 18 декабря, боевики совершили 59 обстрелов позиций украинских войск, пятеро бойцов получили ранения, погибших нет.