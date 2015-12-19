Ситуация в зоне АТО усложняется: за сутки боевики 59 раз обстреляли украинские позиции – штаб

Ситуация в зоне проведения АТО остается напряженной, с определенными признаками осложнения. Об этом на странице в Фейсбук сообщает пресс-центр АТО.

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На протяжении прошлых суток, 18 декабря, боевики совершили 59 обстрелов позиций украинских войск на значительном участке разграничения сторон.

По уточненным данным штаба АТО, вчера около полудня пророссийские незаконные вооруженные формирования дважды применили переносные версии РСЗО "Град-П". По позициям украинских защитников в районе Троицкого на Луганщине захватчики неприцельно запустили 7 реактивных неуправляемых снарядов.

Интенсивность вооруженных провокаций со стороны подконтрольных власти Российской Федерации гибридных бандформирований значительно возросла с наступлением сумерек.

С 18:00 вчерашнего дня и по настоящее время зафиксировано около 40 обстрелов в сторону украинских опорных пунктов, 6 из которых после полуночи.

Из 82-мм минометов боевики по два раза били в направлении Зайцево и Красногоровки. Также позиции сил АТО в районе Марьинки и Красногоровки вечером попали под интенсивный прицельный огонь из стрелкового оружия, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и зенитных установок. Ради сохранения собственной жизни и безопасности местных жителей украинские воины вынуждены были открыть огонь в ответ из незапрещенного вооружения, после чего захватчики прекратили обстрелы.

Кроме того, неподалеку временно оккупированного Донецка боевики из стрелкового оружия и гранатометов неоднократно били по украинским позициям возле Авдеевки и в Песках. Возле Горловки под огонь прокремлевских боевиков из такого же вооружения попали Майорск, Зайцево, Новоселовка и Новгородское.

Трижды за ночь из стрелкового оружия бандиты били по Широкино.

После полуночи выстрелы с временно оккупированных территорий в сторону сил АТО звучали только в Песках и Авдеевке.