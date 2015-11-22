День в зоне АТО: боевики обстреливали военных на Донецком направлении

Сегодня в зоне проведения антитеррористической операции террористы вновь сосредоточили огонь против украинских бойцов на Донецком направлении.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

«Как и в предыдущие дни, сегодня террористы сосредоточили огонь на Донецком направлении. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия наемники обстреливали Авдеевку, Марьинку, Пески и Опытное. На Артемовском направлении сделали выстрел из 82-миллиметрового миномета в сторону поселка Луганское», - сообщили в штабе.

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Кроме того, из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия захватчики вели прицельный огонь по позициям украинских бойцов возле Опросного, а с 82-миллиметровых минометов - по урочищу Суходол на Луганском направлении, добавили в пресс-центре.