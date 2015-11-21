В зоне АТО опять неспокойно: боевики ночью сосредоточили огонь на Донецком направлении
Из минометов российско-террористические наемники обстреляли Марьинку и Красногоровку.
Подавляющее большинство провокационных обстрелов с 18 часов вечера и до 00.00 было сосредоточено террористами на Донецком направлении.
Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.
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"Из минометов российско-террористические наемники обстреляли Марьинку и Красногоровку. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Авдеевку и Пески", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на Артемовском направлении, из крупнокалиберных пулеметов обстреляли Лозовое. А на Мариупольском - из гранатометов и стрелкового оружия боевики вели прицельный огонь по Широкино. После 00.27 в зоне проведения АТО было тихо.
Подавляющее большинство провокационных обстрелов с 18 часов вечера и до 00.00 было сосредоточено террористами на Донецком нап...Posted by Пресс-центр штаба АТО on 20 ноябрь 2015 г.