На Донецком направлении военные завершили отвод минометов калибром 82 мм

Как сообщает пресс-центр штаба АТО на Facebook, украинские военные полностью соблюдают Минские договоренности.

«Ярким подтверждением тому является выполнение очередного этапа отвода вооружения калибром до 100 мм, которое перемещено в определенные районы. Там военнослужащие будут обслуживать технику, проводить мероприятия боевой подготовки, и в случае необходимости готовы в кратчайшие сроки вернуться на передовую», - отмечается в сообщении.

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Также в штабе АТО отмечают, что украинские военнослужащие стремятся к миру. В то же время пророссийские наемники продолжают провоцировать и обстреливать с запрещенного вооружения не только позиции ВСУ, но и мирные населенные пункты.