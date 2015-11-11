Боевики возле Макеевки развернули "Грады" и САУ - штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на данные разведки.

В частности отмечается, что вооружение находится на кладбище в поселке Лесное, что в оккупированной боевиками Макеевке.

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"По данным разведки, в поселке Лесное (г.Макеевка Красноармейского района), на кладбище российско-террористические войска (по состоянию на 20.20 11 ноября 2015 года) развернули для стрельбы реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" и самоходные артиллерийские установки", - говорится в сообщении.

Увага!За даними розвідки, в селищі Лісне (м.Макіївка Красноармійського району), на кладовищі російсько-терористичні вій... Posted by Прес-центр АТО on Wednesday, November 11, 2015

Как сообщал УНИАН, в районе Донецка зафиксированы случаи наращивания группировок войск незаконных вооруженных формирований. Установлено перемещение до 10 танков, 10 БМП и 7 грузовых автомобилей из города Шахтерск в Донецк.