Боевики открывали огонь из минометов и гранатометов в Широкино - пресс-офицер сектора "М"

Об этом, как сообщает сайт города Мариуполя, заявил пресс-офицер сектора "М" Игорь Бирюков.

По его словам, «29 октября около 12:00 со стороны формирований "ДНР" начался обстрел из минометов 82 мм, подствольных гранатометов и стрелкового оружия». Обстрел был средней плотности, отмечают военные. Он имел провокационный характер, не достигал опорных пунктов ВСУ.

Бирюков уточнил, что пострадавших во время обстрела нет. Приказа на ответный огонь украинские силовики не получали.

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По словам Бирюкова, вчера был завершен отвод орудий калибром до 100 мм. В настоящее время сотрудники миссии ОБСЕ продолжают производить сверку со списками в месте сосредоточения отведенных пушек. Такой же процесс производится на территории, временно оккупированной боевиками.

«Военные готовятся к осуществлению отвода минометов калибром 82 мм, но дата отвода будет оглашена после полного согласования с противоположной стороной конфликта для обеспечения синхронности выполнения», - говорится в сообщении.