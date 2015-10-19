Сутки в зоне АТО прошли спокойно, военные готовятся к отводу вооружения

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети.

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"Украинские военные, в соответствии с Минскими договоренностями, завершают подготовку вооружения, предусмотренного к отводу от линии столкновения на расстояние не менее 15 км", - говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что второй этап должен начаться уже завтра, и отвод вооружения должен проводиться обеими сторонами совместно. "Остается дождаться готовности к таким же действиям со стороны нашего противника", -подчеркнули в пресс-центре.