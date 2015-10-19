У боевиков "ДНР" появились перебои с поставками российского оружия - ИС
У пророссийских боевиков на территории восточной Украины появились перебои с получением военной техники и вооружения из РФ.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
Отмечается, что частичная «переориентация» РФ своей военной агрессии с Донбасса на Сирию повлекла распространение среди руководства бандформирований «ДНР» слухов о прекращении российской стороной обеспечения террористов военной техникой и вооружением.
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"В ходе совещаний руководство «ДНР» утверждает, что действительно перебои в поставках имеют место, однако они носят лишь временный характер", - говорится в сообщении ИС.
Ранее Тымчук сообщал, что противник на Донбассе использует перемирие для проведения ротации личного состава, передислокации техники и строительства инженерных сооружений.