Полупустые и с негуманитарным грузом: в Госпогранслужбе рассказали о содержимом фур 41-го "гумконвоя" РФ

Об этом заявил сегодня на брифинге помощник председателя Государственной пограничной службы Украины - пресс-секретарь Олег Слободян, передает корреспондент УНИАН.

«Особенностью этого гуманитарного конвоя было то, что часть груза не была заявлена в предыдущей ноте Министерства иностранных дел Российской Федерации, и он не носил гуманитарный характер. То есть, один автомобиль перевозил запчасти для крупногабаритных автомобилей или автомобилей повышенной проходимости. Он не был заявлен в той ноте, которую мы получили от МИД РФ по линии Министерства иностранных дел», - сказал он.

К этому Слободян добавил, что еще одной особенностью «гумконвоя» является то, что грузовики в его составе следовали полупустыми.

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«То есть, это может свидетельствовать об определенной декларативности данной акции и об отсутствии определенного содержания как, собственно говоря, гуманитарного конвоя», - подчеркнул Слободян.

По оформлению этого «гумконвоя» он сообщил, что российская сторона осуществила его в одностороннем порядке. В целом, с 7.00 до 7.35 через российские пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев курган» на въезд в Украину проследовало две колонны так называемого «гумконвоя» в составе 101 автомобиля.

«Поскольку перемещение «гумконвоя» в очередной раз происходило с грубым нарушением существующих международных и отечественных норм, и Международный Комитет Красного креста в оформлении не участвовал, представители украинской межведомственной группы, которые временно находятся на территории российских пунктов пропусков, осуществляли лишь визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций», - отметил Слободян.