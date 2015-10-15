Полупустые и с негуманитарным грузом: в Госпогранслужбе рассказали о содержимом фур 41-го "гумконвоя" РФ
Автомашины 41-го так называемого «гуманитарного конвоя» из России въехали в Украину полупустыми, а часть груза в них была негуманитарного характера.
Об этом заявил сегодня на брифинге помощник председателя Государственной пограничной службы Украины - пресс-секретарь Олег Слободян, передает корреспондент УНИАН.
«Особенностью этого гуманитарного конвоя было то, что часть груза не была заявлена в предыдущей ноте Министерства иностранных дел Российской Федерации, и он не носил гуманитарный характер. То есть, один автомобиль перевозил запчасти для крупногабаритных автомобилей или автомобилей повышенной проходимости. Он не был заявлен в той ноте, которую мы получили от МИД РФ по линии Министерства иностранных дел», - сказал он.
К этому Слободян добавил, что еще одной особенностью «гумконвоя» является то, что грузовики в его составе следовали полупустыми.
Читайте такжеРоссия приступила к формированию очередного "гумконвоя" для Донбасса
«То есть, это может свидетельствовать об определенной декларативности данной акции и об отсутствии определенного содержания как, собственно говоря, гуманитарного конвоя», - подчеркнул Слободян.
По оформлению этого «гумконвоя» он сообщил, что российская сторона осуществила его в одностороннем порядке. В целом, с 7.00 до 7.35 через российские пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев курган» на въезд в Украину проследовало две колонны так называемого «гумконвоя» в составе 101 автомобиля.
«Поскольку перемещение «гумконвоя» в очередной раз происходило с грубым нарушением существующих международных и отечественных норм, и Международный Комитет Красного креста в оформлении не участвовал, представители украинской межведомственной группы, которые временно находятся на территории российских пунктов пропусков, осуществляли лишь визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций», - отметил Слободян.