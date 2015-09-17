Конституционный суд России не стал рассматривать жалобу на закон о присоединении Крыма

Об этом сообщает ТАСС.

«Отказать в принятии к рассмотрению жалобы граждан Аншакова Михаила Геннадьевича, Отставных Валерия Владимировича и Селезнева Константина Анатольевича, поскольку она не отвечает требованиям Федерального конституционного закона «О Конституционном суде Российской Федерации», - сказано в решении КС.

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Как постановил суд, жалоба ставит вопрос о конституционности положения статьи 65 самого основного закона, что не входит в компетенцию КС.

Ранее глава «Общественного контроля» Аншаков и его соратники подали в КС жалобу, в которой указывалось, что решение принять Крым в состав России не соответствует Конституции.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма Россией в марте 2014 года АР Крым объявлен временно оккупированной территорией. Между материковой Украиной и полуостровом установлена административная граница.

Лидеры крымских татар объявили, что крымские татары готовят акцию по блокированию транспортного сообщения с Крымом со стороны материковой части Украины на админгранице с полуостровом. Начало акции запланировано на 20-21 сентября.