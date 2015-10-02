Медведев признал, что власти Кремля сознательно выбрали "путь санкций" Запада

Об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на форуме в Сочи, передает собственный корреспондент УНИАН в России.

«Сегодня Россия вместе со всем миром проходит сложный период. Что происходит, тоже всем известно: упали цены на нефть, резко упал курс рубля. Конечно, нашей экономике уже 1,5 года приходится противостоять беспрецедентному санкционному давлению со стороны Запада», - сказал Медведев.

Он отметил, что Россия живет и работает в условиях жесткого ограничения доступа на внешние рынки капитала, практически по многим позициям для РФ закрыта сфера технологий.

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«Если цены на нефть в принципе слабо поддаются прогнозированию, то цена наших политических решений изначально была известна. Мы понимали, что ряд стран, прежде всего западных стран, будут оказывать на нас давление – как политическое, так и экономическое, и сознательно выбрали этот путь», - сказал Медведев.

«Сегодня также понятно - попытки перетащить в 21-й век все конфронтационные ошибки прошлого века - века 20-го, имеют более глубокие причины. Они вызваны стремлением ограничить участие России в построении нового мирового экономического порядка», - сказал он.

По словам Медведева, в ситуации внешнего давления и нестабильности в мировой экономике, низких цен на нефть «кризис перестал быть обычным кризисом, к которым мы так или иначе привыкаем». «По сути, на наших глазах возникает новая реальность», - сказал Медведев.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Летом 2014 года Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран объявили о новых санкциях в отношении лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики из-за действий, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине. Первый этап санкций ввели еще в марте – после аннексии РФ украинского Крыма.