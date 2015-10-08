Генштаб показал видео последствий вчерашнего обстрела боевиками позиций сил АТО

Отмечается, что всего преступники произвели два пуска, в результате чего одна из ракет попала в экскаватор, а четверо украинских военнослужащих получили ранения.

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Сразу после обстрела украинская сторона сообщила об инциденте представителям ОБСЕ. На место происшествия оперативно прибыл патруль международных наблюдателей, которые задокументировали инцидент.

Відео Військового ТБ з місця вчорашнього обстрілу. Posted by Прес-служба Генерального штабу ЗСУ on 8 октября 2015 г.

Также сегодня стало известно, что контактная группа может провести экстренную встречу в Минске из-за обстрела боевиками позиций сил АТО.