Генштаб показал видео последствий вчерашнего обстрела боевиками позиций сил АТО
13:11, 08 октября 2015Война
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Генштаб ВСУ показал последствия обстрела в районе населенного пункта Троицкое противотанковыми управляемыми ракетами боевиков украинского опорного пункта.
Боевики обстреляли опорный пункт сил АТО 7 октября / facebook.com/GeneralStaff.ua
Отмечается, что всего преступники произвели два пуска, в результате чего одна из ракет попала в экскаватор, а четверо украинских военнослужащих получили ранения.
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Сразу после обстрела украинская сторона сообщила об инциденте представителям ОБСЕ. На место происшествия оперативно прибыл патруль международных наблюдателей, которые задокументировали инцидент.
Відео Військового ТБ з місця вчорашнього обстрілу.Posted by Прес-служба Генерального штабу ЗСУ on 8 октября 2015 г.
Также сегодня стало известно, что контактная группа может провести экстренную встречу в Минске из-за обстрела боевиками позиций сил АТО.
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