В течение суток боевики полностью соблюдали перемирие - штаб АТО

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр АТО.

Отмечается, что прекращение активных боевых действий и прямых обстрелов сил АТО позволило начать реализацию планового отвода техники и вооружения калибра менее 100 миллиметров.

По договоренностям, процесс отвода разделен на 2 этапа и продлится 41 сутки.

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Сообщается, что с 5 октября, начиная с Луганской области, в рамках первого этапа, украинские военные начнут отвода танков от линии разграничения.

"Всего в ходе отвода будут перемещены в определении районы танки Т-64 и Т-72, противотанковые пушки Д-48 и Д-44 калибра 85 миллиметров и минометов 2Б-9 82-миллиметрового калибра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что процесс отвода техники и вооружения является двусторонним и будет проходить под наблюдением представителей ОБСЕ и средств массовой информации.