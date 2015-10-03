Боевики "ЛНР" заявили о начале отвода легкого вооружения, в "ДНР" решили ждать до 18 октября

Об этом один из главарей боевиков "ДНР" Эдуард Басурин.

"Это будет после 18 числа, при условии, что будет тихо. Время должна установить ОБСЕ, которая является гарантом, она говорит, есть мир или мира нет, после этого заявления и 48 часов начинается этот процесс", - приводит слова Басурина один из сайтов сепаратистов.

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Ранее об отводе танков от линии соприкосновения заявила так называемая Луганская народная республика.

"Только что колонна боевых машин начала движение к новому месту дислокации, находящемуся не менее чем за 15 км от линии соприкосновения", - сообщает ресурс боевиков.

Напомним, пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил, что сегодня во второй половине дня в зоне АТО украинская сторона начнет отвод от линии разграничения техники и вооружения калибра менее 100 миллиметров.

"Сегодня во второй половине дня начнется движение техники на определенные площадки. Мы ждем такой же работы и от боевиков, которые поспешили уже говорить, что какая-то танковая колонна (их) отправилась, но никто не знает, куда, на какие площадки, поскольку представителям ОБСЕ об этом не сообщалось и они не приглашались", - сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 2 октября после встречи лидеров стран "нормандского формата" в Париже заявил, что украинская сторона с 3 октября начнет отвод техники и вооружения калибра до 100 от линии разграничения на Донбассе.

"Мы начинаем отвод легкого вооружения. Обсуждена процедура, и отвод должен начаться через сутки", - сказал тогда Порошенко.

По словам президента, отвод легкого вооружения продлится 41 сутки.