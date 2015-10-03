Сутки в зоне АТО прошли полностью спокойно - штаб

За минувшие сутки, 2 октября, в зоне АТО на Донбассе украинские военные не зафиксировали ни одного обстрела со стороны боевиков.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

«Минувшие сутки в зоне АТО прошли полностью спокойно. Ни разу боевики не нарушали перемирия. Тишина в районах линии разграничения сохранялась и сегодня – с полуночи до 6 утра. В настоящее время силы АТО находятся на определенных позициях. Продолжается дооборудование линий обороны», - говорится в сообщении.

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В то же время, по оперативной информации штаба АТО, на временно оккупированных территориях растет недовольство населения действиями руководства самопровозглашенных республик.

В частности, луганчан возмущает 6 процентный налог, который обязаны платить клиенты украинских банков при снятии наличных в так называемой ЛНР, отмечают в пресс-службе АТО.

А в Донецке серьезные проблемы на заправках. Несмотря на то, что для нужд боевиков топлива вдоволь, местным бензин продают со значительными наценками. На АЗС бензина постоянно не хватает и он крайне низкого качества, говорят в штабе.