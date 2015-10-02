Лысенко заявил о ротации российских военных на Донбассе

Происходит ротация российских военных на оккупированной территории Донбасса, вооружение не возвращается в Россию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал представитель Администрации президента Украины по вопросам Антитеррористической операции Андрей Лысенко на брифинге.

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Он отметил: «Есть информация о том, что происходит ротация среди российских военных, часть из которых отбывают с оккупированных территорий на территорию Российской Федерации, часть их заменяют. Есть информация о том, что у боевиков продолжаются учения, в том числе и танковых и пехотных подразделений, и каких-либо действий, направленных на то, чтобы выводить вооружения с территории Донбасса на территорию России, мы пока не заметили». «Пока там происходят учения боевиков, в том числе и российских военных, которые присутствуют на территории Украины», - добавил спикер.

При этом Лысенко, отвечая на вопрос относительно информации ОБСЕ о скоплении техники на территории, которую не контролирует Украина, отметил: «Информацию, которую получают представители ОБСЕ из собственных источников, мы не комментируем, она является официальной. У нас также есть информация о других местах, где находится вражеская техника и личный состав». При этом он отметил, что «единственное, что можно добавить - информация, которую передают представители ОБСЕ и наша разведка, во многом совпадает, и это нам помогает понять, каково реальное положение на оккупированных территориях».