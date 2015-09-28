В октябре часть российских военных с Донбасса могут отправить в Сирию - Тымчук

В октябре возможна всеобщая ротация российских военнослужащих на Донбассе с отправкой части из них в Сирию.

Об этом на своей странице в Facebook написал координатор «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук.

«Среди российских военнослужащих на Донбассе распространяется информация о том, что в октябре будет проведена всеобщая ротация. Военнослужащих, которые имеют опыт ведения боевых действий против сил АТО, отправят воевать в Сирию», - сообщил Тымчук.

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По его данным, подразделение военнослужащих вооруженных сил РФ, базировавшееся на территории Южного вокзала Донецка, в полном составе выведено на территорию РФ.

«Так называемая «Республиканская гвардия ДНР» расформировывается. Воевавшие в ее составе российские наемники пытаются выехать в РФ, выражая крайнее недовольство длящимися с июля невыплатами денежного содержания. За мародерство и хищения объявлены «в розыск» представители руководства так называемой «Республиканской гвардии ДНР» - «Чекист» и «Талиб», - сообщил Тымчук.

По его словам, на базе бандформирования «Сомали» руководство «ДНР» (Захарченко) создает «штурмовой батальон», который будет подчиняться непосредственно руководителю «ДНР». Командиром нового НВФ назначен террорист «Гиви» (Толстых).