Боевики трижды нарушили режим тишины близ линии разграничения - штаб

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Однако трижды боевики прибегли к вооруженным провокациям, открывая огонь на своей территории вблизи линии разграничения.

"На артемовском направлении около 21:00 боевики из стрелкового оружия со стороны населенного пункта Шумы открывали огонь в направлении украинского опорного пункта в поселке Кирово. Также почти в 22:00 наемники били из гранатомета и стрелкового оружия неподалеку Золотого. А в 23:45 крупнокалиберные пулеметы оккупантов работали вблизи Майорска", - говорится в сообщении.

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Сегодня, с полуночи и до 6 утра, в зоне АТО сохранялась полная тишина, добавили в штабе.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 21 сентября, с полуночи до 18.00 обстрелов украинских позиций не было, тишина сохранялась на территории враждующих сторон вдоль всей линии разграничения. По оперативной информации, обстрелы украинских позиций, которые происходили последние несколько дней, осуществляли никому не подконтрольные бандформирования.