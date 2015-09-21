Украинские военные в зоне АТО сегодня не подвергались обстрелу - штаб

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

«В течение сегодняшних суток, с полуночи и до 18 часов, обстрелов наших позиций не было. Тишина сохранялась и на территории вражеской стороны, вдоль всей линии разграничения», - говорится в сообщении.

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В то же время, по оперативной информации, обстрелы украинских позиций, которые происходили последние несколько дней, совершали никому не подконтрольные бандформирования, отмечают в пресс-центре.

Так, по данным штаба АТО, «недавно из 1 армейского корпуса так называемой ЛНР дезертировала часть боевиков. А около 230 наемников 2 армейского корпуса, которые дислоцируются в Алчевске, отказались продлевать контракт, который заканчивается в октябре-ноябре 2015 года».