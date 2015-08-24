Боевики продолжают обстрелы и вооруженные провокации - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

По его словам, на Луганском направлении возобновились активные боевые действия вблизи пос. Станица Луганская - в течение вчерашних суток там зафиксировано 7 эпизодов нарушения режима тишины со стороны оккупантов, в основном в темное время суток. С правого берега Северского Донца противник обстрелял украинских военных из минометов и гаубиц. Также один артобстрел врага зафиксирован в приграничном селе Болотное. По данным разведки, огонь велся из глубокого тыла противника, однако тяжелое вооружение из этой зоны должно было быть выведено. Один вражеский минометный обстрел произошел около г. Счастье.

На участке фронта от Старого Айдара до Новотошковского вчера было спокойно.

В то же время обостряется обстановка на западном участке Бахмутской трассы - вблизи Орехово и Золотого. Враг ведет огонь по нашим передовых рубежах обороны из 120-миллиметровых минометов, развернутых в оккупированном Первомайске (вчера вечером было зафиксировано 4 таких инцидента).

Также беспокойно западнее Первомайска, на украинской линии обороны Попасная - Новозвановка - Троицкое - Санжаровка. В течение дня враг неоднократно открывал по нашим военных огонь из минометов и артиллерии. Около 19.00 по украинским укреплениям в Троицком отработал вражеский "Град" (по данным СЦКК, было выпущено не менее 40 реактивных снарядов). Противник сосредоточил значительное количество военной техники в населенных пунктах Центрально-Луганской агломерации, прежде всего, в Первомайске, Ирмино и Калиново.

Как отметил Лысенко, на Донецком направлении ухудшились ситуация на Светлодарской дуге. Противник снова начал ежедневные обстрелы украинских передовых позиций в Луганском и Лозовой из крупнокалиберной артиллерии, которая подтянута ближе к линии соприкосновения и расположена в Калининском районе Горловки, южнее Светлодарского водохранилища.

Вблизи самой Горловки ситуация достаточно спокойная. Единственная точка напряжения - пос. Зайцево к северу от оккупированного города. Вчера вечером там произошло несколько перестрелок, а также 2 минометных обстрела врага.

На участке фронта от Горловки до Ясиноватой вчера зафиксирован лишь один факт нарушения режима тишины - противник открыл огонь из минометов под Верхнеторецким.

В северо-западных окраинах Донецка - от Авдеевки до Песков - ситуация не изменилась. Относительно спокойно там только днем; в темное время суток оккупанты широко используют тяжелое вооружение - минометы и гаубицы. В ходе вечернего артобстрела снова пострадала Авдеевка.

К югу от трассы Донецк-Днепропетровск, у Красногоровки и Марьинки также неспокойно, но и здесь линия фронта остается стабильной: у врага нет сил, чтобы прорвать нашу оборону, отметил Лысенко.

К югу от Донецка вчера поздно вечером противник в течение получаса вел артобстрел вблизи с. Славное, где проходит наша передовая. Батарея 152-миллиметровых гаубиц боевиков развернута в пос. Оленевка.

На Мариупольском направлении противник придерживается тактики ведения минометных и артиллерийских обстрелов со среднего и большого расстояния. Две основные точки противостояния - передний край на юг и север от Старогнатовки, а также с. Широкино.

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Лысенко отметил, что в течение суток враг 5 раз применил минометы и один раз - 152-миллиметровую артиллерию. Тяжелое вооружение боевиков сосредоточено в селах, непосредственно примыкающих к линии соприкосновения, - Стили, Белая Каменка и Саханцы.

Также вчера в зоне АТО был зафиксирован полет 1 враждебного БПЛА.