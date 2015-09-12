Сегодня в зоне АТО боевики только один раз нарушили перемирие - штаб

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«В 16.35 в районе населенного пункта Сизое в Луганской области диверсионно-разведывательная группа боевиков до 10 человек приблизившись к нашему опорному пункту и открыла огонь по украинским позициям из стрелкового оружия. В результате умелых действий бойцов АТО враг отступил. С нашей стороны потерь нет», - сказано в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в общем, на протяжении 11 сентября незаконные вооруженные формирования 5 раз нарушили режим тишины.

А уже сегодня, 12 сентября с полуночи и до 6 утра, в зоне АТО обстрелов не было, отмечают в штабе АТО.