Сегодня в зоне АТО боевики только один раз нарушили перемирие - штаб

20:09, 12 сентября 2015
Война
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Сегодня в зоне проведения антитеррористической операции сохранялась относительная тишина, с 6.00 до 18.00 террористы только один раз нарушили перемирие.

REUTERS

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«В 16.35 в районе населенного пункта Сизое в Луганской области диверсионно-разведывательная группа боевиков до 10 человек приблизившись к нашему опорному пункту и открыла огонь по украинским позициям из стрелкового оружия. В результате умелых действий бойцов АТО враг отступил. С нашей стороны потерь нет», - сказано в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в общем, на протяжении 11 сентября незаконные вооруженные формирования 5 раз нарушили режим тишины.

А уже сегодня, 12 сентября с полуночи и до 6 утра, в зоне АТО обстрелов не было, отмечают в штабе АТО.

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