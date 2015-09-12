Боевики 5 раз нарушили режим тишины: обстреляли Авдеевку и Опытное
Сегодня, 12 сентября с полуночи и до 6 утра, в зоне АТО обстрелов не было
Прошлые сутки не стали полностью спокойными в зоне АТО.
Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook
«Несмотря на перемирие, которого придерживаются стороны почти вдоль всей линии разграничения, недалеко от Донецка и в дальнейшем продолжаются обстрелы украинских позиций», – говорится в сообщении.
В частности, вечером 11 сентября, наиболее активными боевики были в районе Опросного и на юг от Авдеевки.
Около 18 и 20 часов бандформирования из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по опорном пункте сил АТО недалеко от Авдеевки, сообщает пресс-центр АТО.
Также около 6 вечера, под огонь гранатометов и стрелкового оружия боевиков попали украинские позиции в Опитному.
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В общем, на протяжении 11 сентября незаконные вооруженные формирования 5 раз нарушили режим тишины.
А уже сегодня, 12 сентября с полуночи и до 6 утра, в зоне АТО обстрелов не было, отмечают в штабе АТО.