Боевики обстреляли опорный пункт сил АТО из гранатомета и стрелкового оружия - штаб

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр АТО.

Отмечается, что с 18 часов и до полуночи со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксирован лишь один случай нарушения перемирия.

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"Так, с 22.45 до 23.30 боевики из гранатомета и стрелкового оружия обстреливали наш опорный пункт на юг от Авдеевки", - говорится в сообщении штаба.

Сегодня же, 10 сентября с полуночи и до 6 утра, вдоль всей линии разграничения противник оружие не применял.