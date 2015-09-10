Боевики обстреляли опорный пункт сил АТО из гранатомета и стрелкового оружия - штаб
06:57, 10 сентября 2015Война
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В конце вчерашнего дня в зоне АТО сохранялось почти полное затишье.
REUTERS
Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр АТО.
Отмечается, что с 18 часов и до полуночи со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксирован лишь один случай нарушения перемирия.
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"Так, с 22.45 до 23.30 боевики из гранатомета и стрелкового оружия обстреливали наш опорный пункт на юг от Авдеевки", - говорится в сообщении штаба.
Сегодня же, 10 сентября с полуночи и до 6 утра, вдоль всей линии разграничения противник оружие не применял.
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