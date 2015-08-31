На Луганщине наблюдается боевое затишье, однако власть готова к возможным провокациям боевиков
В Луганской области на линии разграничения за минувшие сутки, 30 августа, обстрелы не зафиксированы.
Как говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации, в населенных пунктах Станица Луганская, Попасная, Троицкое, Ореховое, Крымское, Золотое, Екатериновка, Трехизбенка, Новотошковське было боевое затишье.
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Однако наблюдались некоторые локальные обстрелы из автоматического гранатомета и стрелкового оружия в Крымском селе Новоайдарского района, говорится в сообщении.
В то же время в Станице Луганской произошло возгорание сухой травы, в результате чего сгорело 4 жилых дома. Причины возгорания выясняются.
"Зная цену обещаний террористов, мы держим все коммунальные, медицинские и спасательные службы в готовности к чрезвычайным ситуациям. Мы готовы к любым провокациям на 1 сентября, но надеемся, что их не будет", - сказал руководитель Луганской областной ВЦА Георгий Тука.