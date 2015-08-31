Боевики перебрасывают личный состав в Донецк и формируют тактические группы - Тымчук

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Через Шахтёрск на Донецк продолжается переброска живой силы боевиков. За сутки зафиксирована переброска автотранспортом порядка 100 чел и двух 82-мм миномётов на прицепе (2Б9 "Василёк")", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в районе севернее н. п. Тельманово боевики продолжают формирование новой тактической группы. За сутки в данный район от Новокатериновки было переброшено около 10 ББМ и 6 танков, а также артиллерия.

Кроме этого, южнее н.п. Кутейниково зафиксировано появление нового подразделения РСЗО БМ-21 "Град" террористов (4 установки). Позиции РСЗО замаскированы.

Вместе с тем, по данным Тымчука, в район севернее Ясиноватской развязки боевики перебросили мотострелковое подразделение численностью до роты. В составе подразделения – 8 ед. БМП-2 и БТР-70/80, а также 4 танка. Позиции техники маскируются.